إجراء أول عملية لتبديل مفصل كامل لمريضة ستينية بالقريات

جوف - القريات :
قام فريق طبي في قسم العظام بإجراء عملية استبدال مفصل كامل للركبة لمريضة ستينية حضرت للمستشفى وهي تعاني من تآكل شديد في مفصل الركبة الأيسر وهو ما أدى إلى شعور المريضة بألم شديد لسنوات عدة وصعوبة بالمشي والتنقل مما أستدعى إلى التدخل الجراحي و إجراء عملية تبديل المفصل والتي تمت بنجاح ولله الحمد.
وتعتبر هذه العملية الأولى من هذا النوع التي يجريها مستشفى القريات العام حيث أن عمليات تبديل المفاصل الأصطناعية من العمليات المتطورة و المتقدمة في جراحة العظام و المفاصل والتي تعطي نتائج ممتازة وتحسناً ملحوظاً لدى المريض.