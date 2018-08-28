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هيئة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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اخبار منطقة الجوف

2018/08/28

2018/08/28


هيئة الجوف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



جوف - سكاكا :

نظمت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة الجوف حفل معايدة منسوبيها و ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، التقى من خلاله فضيلة المدير العام الشيخ رزق بن زيد الراشد بموظفي الفرع و الهيئات و المراكز التابعة لمدينة سكاكا ، تبادلوا  التهنئة بالعيد و الأحاديث الودية  ، وبدأ فضيلته اللقاء بالثناء على الله جلّ و علا و سائلاً المولى توفيقه لولاة أمرنا و أن يحفظهم و يسدد خطاهم في خدمة الدين ، مشيدًا بما تحظى به هذه البلاد من خدمة الحجاج و السعي على راحتهم ، و مسخرة كافة وسائل الراحة لتوفير الطمأنينة لهم ، سائلاً الله أن يتقبل من حجاج بيته حجهم.

كما أشاد فضيلته بمشاركة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر  في موسم هذا الحج مع بقية الأجهزة الحكومية ، و دورها التكاملي مع هذه الجهات ، منوهًا بدعم و متابعة معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند و وقوفه خلف نجاح أعمال الهيئة الميدانية و التوجيهية في حج هذا العام ،

داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين و حسد الحاسدين و أن يديم عليها نعمة الأمن و الأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .


 

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