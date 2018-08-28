اللواء العطية: نجاح موسم الحج لما تقدمه السعودية من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن

جوف - سكاكا :
رفع اللواء ذوقان بن معاشي العطية التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام .
وقال اللواء ذوقان : إن النجاح الذي تحقق في هذا العام تم بفضل الله ثم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي وفرت كل الخدمات والتسهيلات وعملت على راحة وسلامة وأمن الحجاج وكان لها كبير الأثر في تسهيل أداء الحجاج مناسكهم.
وسأل اللواء ذوقان العطية في ختام تصريحه الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.