مكتب التعليم بدومة الجندل يقيم حفل معايده لمنسوبيه

جوف - دومة الجندل :
أقام مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل حفل معايدة لمنسوبيه يوم الاثنين الموافق 16 ذي الحجة 1439 وذلك بعد عيد الأضحى المبارك 1439 وكان برعاية مدير المكتب الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح وبحضور المشرفين التربويون ومنسوبي مكتب التعليم .
وتبادل الجميع التهاني و التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا و المسلمين بالخير و اليمن و البركات ، وتبادل الحديث عن الجد و الاخلاص و الاجتهاد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية وتذليل العقبات لبداية جادة ناجحة تنعكس على البيئة التعليمية لانطلاقة ممتعة ونافعة بكل يسر وسهولة .
ورفع الجميع المباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين لنجاح موسم حج هذا العام سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ إيماننا وأمننا واستقرارنا وبلادنا انه سميع مجيب وان يرد كيد الكائدين والحاسدين والحاقدين انه نعم المولى ونعم النصير .