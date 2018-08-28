” بر الجوف ” و ” مغاسل صالح ” يوقعان اتفاقية تعاون

جوف - سكاكا :
وقعت جمعية البر الخيرية بالجوف مساء اليوم اتفاقية تعاون مع مغاسل صالح السريعة للسجاد والموكيت، حيث مثل الجمعية الأستاذ عبدالله بن ناصر الخالدي المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل المغاسل الأستاذ صالح بن سحيمان الشراري.
وقد تضمنت الاتفاقية حصول مستفيدي الجمعية من فئة (الأشد فقرًا) على غسيل مجاني للسجاد والموكيت، فيما سيحصل باقي المستفيدين على خصم وقدره ريالان من قيمة غسيل متر السجاد أو الموكيت، كما تضمنت الاتفاقية حصول مستفيدي الجمعية على خصم وقدره 50% من قيمة غسيل اللحف والبطانيات.
هذا وبين الأستاذ عبدالله الخالدي بأن الجمعية تهدف من خلال إبرامها لهذه الاتفاقيات إلى تخفيف العبء عن هذه الأسر في جميع ما يخص ظروفها المعيشية.
هذا وقدم الخالدي جزيل الشكر والتقدير للأستاذ صالح بن سحيمان الشراري على مبادرته غير المستغربة سائلاً المولى عز وجل له الاجر والمثوبة.
كما دعا الخالدي رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات بالمنطقة أن يكون لها نصيبًا من هذه الاتفاقيات والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.