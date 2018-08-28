إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى للقيادة المدرسية “جاد”

جوف - سكاكا - محمد المغرق :
تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، لإقامة ملتقى القيادة المدرسية “جاد” يوم الخميس المقبل على مسرح الإدارة.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن اللقاء سيواكب التطورات المتسارعة ويتفاعل مع المستجدات وفق رؤية الوطن الطموحة 2030، وأضاف: “نسعى من خلال اللقاء للتميز والجودة وتحسين الأداء المدرسي، ونعمل على تحقيقه”.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد أن الملتقى يستهدف 161 قائد مدرسة في مكاتب التعليم في سكاكا ودومة الجندل وصوير، وسيقام لقاء مماثل لقادة المدارس التابعة لمكتب التعليم بطبرجل يوم الخميس 26-12-1439هـ.
وقال إن الملتقى يشتمل على أربع جلسات، حيث سيقدم في الجلسة الأولى الدكتور جابر بن منيزل الرويلي ورقة عمل بعنوان مفاهيم وممارسات معاصرة في القيادة، وسيقدم في الجلسة الثانية الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم ورقة عمل بعنوان القيادة الإبداعية، والدكتور عبدالعزيز بن شريتح الرويلي سيقدم ورقة عمل بعنوان المشاركة في صنع القرار والأستاذ وليد بن خالد زين العابدين سيقدم ورقة عمل بعنوان القيادة التحويلية، وفي الجلسة الثالثة سيقدم الأستاذ سهيان بن سعد السهيان ورقة عمل بعنوان حوسبة الصلاحيات والأستاذ عاطف بن صالح الطالب سيقدم ورقة عمل بعنوان مدارسنا بلا مخاطر والأستاذ خالد بن طايع البلوي سيقدم ورقة عمل بعنوان معايير التميز، وسيقدم في الجلسة الرابعة الأستاذ بدر بن عواد الرغيان ورقة عمل بعنوان القضايا والحلول والأستاذ سلمان بن عبدالله الدرزي سيقدم ورقة عمل بعنوان الميزانية التشغيلية.