فيما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارة والمركز

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المدير التنفيذي المكلف لمركز الإنجاز والتدخل السريع المهندس سليمان المزروع، وعدداً من المسؤولين في المركز.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين إمارة منطقة الجوف، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، لافتاً سموه إلى دور المركز الهام في متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية ومساعدة الجهات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف، ودعم الجهات الحكومية بما يمكنها من تنفيذ المبادرات القائمة والبرامج وفق رؤية 2030.
وشهد سمو الأمير بدر بن سلطان توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة الجوف ويمثلها مستشار سمو أمير منطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ومركز الإنجاز والتدخل السريع ويمثله المدير التنفيذي للمركز المكلف المهندس سليمان المزروع .
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آفاق التعاون المشترك وتطوير المبادرات, في المجال التقني، والمجال المنهجي في التكامل مع منهجية العمل، والمجال المعرفي، والمجال المعلوماتي من خلال تبادل البيانات المتاحة، وتأهيل وتنمية الموارد البشرية، وتكوين نموذج تطويري يطبق بمنطقة الجوف أولاً كقدوة لتنفيذ مبادرات وبرامج الرؤية لتفعيل دور إمارات المناطق في تحقيق رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على ضرورة التفاعل مع دور المركز لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتي تحظى بمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظه الله