جوف - سكاكا :
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2018/08/28
2018/08/28
معايده تجمع التجارة والاستثمار بالجوف
احتفت وزارة التجارة والاستثمار بالجوف بمنسوبيها بعد عودتهم من اجازة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير الادارة الاستاذ سامي بن سعود الرويلي ومدراء الأقسام وعدد من المراجعين الذين كانوا متواجدين وقت الاحتفال .
وأكد الرويلي ان هذه الاحتفالات ترفع مِن روح الفريق وتحفز الموظف للعطاء من جديد بعد انقطاعهم للإجازة .
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