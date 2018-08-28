مهرجان لون و بالون ينثر ابداعه بالجوف

جوف - فواز الرويلى تصوير : عبد العزيز الكريشان - فرح السرحاني :
انطلقت فعاليات المهرجان الترفيهي لون و بالون تحت شعار #سكاكا_وناسه_لين_الدراسه ، و الذي تنظمه مؤسسة موقع الحدث لتنظيم المعارض ، و دعم من أمانة منطقة الجوف ، بالعديد من المسابقات و المنافسات الترفيهية و الألعاب المسلية بمشاركة الدمى و الشخصيات الكرتونية .
فقد أقيم عددٌ من الألعاب و العروض المذهلة و المثيرة بدءً من مارثون الألوان و التراشق فيها و نثرها عبر الأجواء وسط حماس و تفاعل من اللاعبين المشاركين بمشاركة متميزة من الملون البهلواني المهرج حسون .
و قدمت فرقة لايف الترفيهية بقيادة الأستاذ احمد العنزي عددًا من العروض المصاحبة ، بالإضافة إلى وجود الاستديو التصويري للألوان ، و تم توزيع عددٍ من الجوائز منها جوال أيفون8 سلمه للفائز بالسحب وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر مسلم الشراري .
هذ و سوف تستمر عروض ومنافسات مهرجان لون و بالون حتى بدء الدراس حاملة معها العديد من المفاجآت و الجوائز القيمة .