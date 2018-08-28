اخبار منطقة الجوف > مهرجان لون و بالون ينثر ابداعه بالجوف

مهرجان لون و بالون ينثر ابداعه بالجوف

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/08/28

2018/08/28


مهرجان لون و بالون ينثر ابداعه بالجوف



جوف - فواز الرويلى تصوير : عبد العزيز الكريشان - فرح السرحاني :

 

انطلقت فعاليات المهرجان الترفيهي لون و بالون تحت شعار #سكاكا_وناسه_لين_الدراسه ، و الذي تنظمه مؤسسة موقع الحدث لتنظيم المعارض ، و دعم من أمانة منطقة الجوف ، بالعديد من المسابقات و المنافسات الترفيهية و الألعاب المسلية بمشاركة الدمى و الشخصيات الكرتونية .

فقد أقيم عددٌ من الألعاب و العروض المذهلة و المثيرة بدءً من مارثون الألوان و التراشق فيها و نثرها عبر الأجواء وسط حماس و تفاعل من اللاعبين المشاركين بمشاركة متميزة من الملون البهلواني المهرج حسون .

و قدمت فرقة لايف الترفيهية بقيادة الأستاذ احمد العنزي عددًا من العروض المصاحبة ، بالإضافة إلى وجود الاستديو التصويري للألوان ، و تم توزيع عددٍ من الجوائز منها جوال أيفون8 سلمه للفائز بالسحب  وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر مسلم الشراري .

هذ و سوف تستمر عروض ومنافسات مهرجان لون و بالون حتى بدء الدراس حاملة معها العديد من المفاجآت و الجوائز القيمة .


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..